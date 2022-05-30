المدينة المنورة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع وينبع والرايس وينبع النخل .وبين المركز أن الحالة تبدا من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //02:59ت م0008