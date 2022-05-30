عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1443/10/29 هـ الموافق 2022/05/30 م واس
المدينة المنورة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع وينبع والرايس وينبع النخل .
وبين المركز أن الحالة تبدا من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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