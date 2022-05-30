ينبع 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأدى طلاب وطالبات تعليم ينبع أمس اختبارات PISA الدولية ، والتي تهدف لتقييم الطلبة ((PISA 2022 ، وقياس قدرتهم على توظيف المعلومات التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات،في المدارس العينية بهدف قياس فاعلية العلوم التي تلقوها وبالتالي مدى قابليتهم وجاهزيتهم للإنخراط في مجالات الحياة المختلفة والعمل على تقدم مجتمعاتهم وتنميتها.وأوضحت أخصائية التقويم بتعليم ينبع رافدة الوافي بأن اختبارات PISA الدولية تٌعد من الاختبارات الدولية المهمة في تقييم مستويات النظم التعليمية ، حيثٌ تهدف إلى قياس مدى تعلم الطلاب للعلوم والمهارات الأساسية في كل من مجالات القراءة والعلوم والرياضيات ، وتحديد عوامل ومؤشرات نجاح النظام التعليمي في تأسيس الطلاب بعمر 15 سنة، ومدى فاعلية هذا النظام في تهيئتهم لمواجهة الحياة وتنمية المجتمع ، ومن ثم العمل على تطوير هذه العوامل والتركيز عليها وتعيين نقاط القوة والضعف في النظام التربوي والعمل عليها بما يّضمن تجويد مخرجات العملية التعليمية ، ويتم من خلال الاختبار مقارنة أداء الطلاب بين الدول ومخرجات النظم التعليمية المختلفة ؛ والاستفادة كذلك من تجارب الدول المتقدمة في تطوير وسائل التعليم وتطبيقها في الدول الآخرى للإرتقاء بالعملية التعليمية .وذكرت الوافي أن الدراسة الدولية PISA في دورتها الحالية 2022 تهدف إلى تقييم الطلبة في مجال الرياضيات بنسبة 70%، وفي مجال القراءة والعلوم بنسبة 30%؛ وتتمثل مرتكزات قياسها في الوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة، ومعرفة مدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم، وتقويم قدرتهم على توظيفها عملياً في مختلف المجالات والظروف المختلفة، مشيرةً إلى أهمية تجويد المخرجات التعليمية في المواد الأساسية، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، و صناعة جيل قادر على المنافسة العالمية، والذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة وجهود وزارة التعليم والإدارات التعليمية، معرجةً على دور الأسرة كشريك أساسي في تحقيق طموحات الوطن من خلال صناعة جيل المستقبل.// انتهى //04:29ت م0010