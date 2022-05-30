الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسخسر فريق الاتحاد، من أمام فريق الطائي (1-0)، في مباراة جمعت بينهما مساء أمس في حائل، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022، وفي المقابل تغلب الهلال على أبها 2-0 ليتساوى الفريقان ( 61 نقطة ) قبل جولتين من الختام.واستمر الاتحاد في الصدارة بأفضلية الأهداف 59 هدفاً حتى هذه الجولة، بفارق هدف واحد عن الهلال يملك أفضلية المواجهات المباشرة بفوزه ذهاباً وإياباً. ففي حائل وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية سجل الجزائري أمير سعيود عند الدقيقة 51 هدف الفوز للطائي مانحاً فريقه نقاط المباراة الثلاث ليصل إلى النقطة 34 نقطة في المركز الثامن. وفي الرياض وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد سجل علي البليهي والنيجيري ايغالو هدفين عند الدقيقتين 50 ، 80 لينال الهلال 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 34 نقطة في المركز التاسع .// انتهى //05:26ت م0011