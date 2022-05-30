الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتها العرشأمر ملكي: الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ وإعفاء الربيعة من رئاسة "الغذاء والدواء"تحت رعاية ولي العهد.. افتتاح المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجيرفيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية سيشلالسفير الحربي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى الصينأمير مكة المكرمة يطلق مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجنأمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة (66) من طلاب جامعة الإماممحافظ الطائف يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياضوزير المالية: التحول لأساس الاستحقاق وسيلة لتحقيق أهداف استراتيجية وشموليةسدايا تُوقِّعُ مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابيننيوم تطلق مبادرة "تنمية الغطاء النباتي" بزراعة 100 مليون شجرةانطلاقُ مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر-5)اتفاقية بين «الطاقة» و«السياحة» لاستخدام مواد بناء مستدامة في مشروعات الدرعيةالمعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير يطلق أولى جلساته الحواريةنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"سابك"أخضر التايكوندو يعانق الذهب الدوليرسمياً.. ألميريا يصعد إلى الدوري الإسبانيهيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير في المملكةمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية تعلن عن ضوابط تربية النحلميناء الملك عبدالله يحصد المركز الأول في مؤشر أداء موانئ الحاوياتقطارات "سار" للشحن تحقق قفزة بـ25٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (حماية البيئة) : الأمر الملكي الكريم بتعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله، يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في قضايا البيئة، ليس محلياً بل على مستوى العالم، وهو الأمر الذي بلورته مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر اللتان أطلقهما سمو ولي العهد.وأضافت : كل هذه الجهود تؤكد حرص المملكة الشديد، وشعورها بالمسؤولية، من خلال مشاركة دول العالم مواجهة التحديات البيئية، والحد من ظاهرة التغير المناخي، والمحافظة على كوكب الأرض، خالياً من المؤثرات المدمرة للبيئة، إدراكاً منها بأن جميع الدول في مركب واحد، وعلى كل منها القيام بما ينبغي للمحافظة على البيئة، ومن هنا حرصت المملكة على الوفاء بالتزامها ومواكبة المعايير والاتفاقات الدولية، والسير على نهج البرامج المنبثقة عن المنظمات المتخصصة في هذا الشأن.ومع انطلاق رؤية 2030 زاد اهتمام المملكة بالبيئة والتنمية المستدامة، بعدما نصت الرؤية على الاستثمار الأمثل في الثروات المائية عبر الترشيد، واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات، وإدارة النفايات بالشكل الأمثل.وأوضحت : جهود المملكة في حماية البيئة مسلسل لا ينتهي، فبالأمس البعيد، وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نظمت الرياض قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأعلنت إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأطلقت مبادرتين للمناخ بـ39 مليار ريال، تساهم فيهما بـ15 % منهما، وبالأمس القريب، يتكرر المشهد نفسه، وتشهد الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان إقامة المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في خطوة جديدة من المملكة، للمحافظة على البيئة، وحمايتها من التغير المناخي والتصحر.وتابعت : ويعول على المعرض، التعريف بنماذج النجاح المطبقة عالمياً في المحافظة على البيئة، والجمع بين كبار المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار ومقدمي الحلول التقنية وقادة الصناعة الخضراء المهتمين بالمناخ والقضايا البيئية، ويضاف إلى هذا تطوير أدوات الاستدامة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية، التي تستهدف أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.اهتمام المملكة بملف البيئة، تجسد أثناء رئاستها قمة مجموعة الـ20 التي شدد فيها خادم الحرمين الشريفين على مسؤولية دول المجموعة في الحفاظ على كوكب الأرض، والتصدي للتغير المناخي، وقبل ذلك، أطلقت المملكة في العام 2012 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، بهدف تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون.وختمت : واكتملت الجهود السعودية بالبيئة والمناخ، عبر مبادرات نوعية، اتسعت لتشمل المحيط الداخلي والمحيط الإقليمي، بإعلان الأمير محمد بن سلمان عن مبادرات "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، و"الرياض الخضراء"، التي تهدف مجتمعة إلى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و40 مليار شجرة في دول الشرق الأوسط، وتحويل العاصمة إلى بقعة كبيرة خضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من الإسهامات العالمية.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (مكافحة الإرهاب) : بمواقف عملية قوية، وثّقت المملكة نجاحاتها في مكافحة الإرهاب واستصال جذوره، وإسهامها بفاعلية في تعزيز الجهود الدولية من خلال مشاركتها ومبادراتها الرائدة في دعم الجهود الجماعية، التي تنتظم تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره على كافة الأصعدة؛ محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن تلك المبادرات مساهمتها في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتوفير دعم سخي له، وترؤس مجلسه الاستشاري، ودعم بناء قدرات الدول الأعضاء في تدابيرها لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والحرص على حشد المجتمع الدولي وتعضيد تعاونه في القضاء على آفة الإرهاب، الذي يستهدف أمن وسلامة الدول واستقرار العالم.وختمت : هذه النجاحات والمواقف الداعمة للقضية الأهم عالميا، هي محل التقدير الدولي للمملكة؛ لتميز دورها في المساعدة الفنية والتنسيق مع الجهات الأممية المختصة، وكذلك مع الدول والهيئات والمنظمات، وفي هذا الصدد، قدمت مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب مع الأمم المتحدة، كما تولي أهمية قصوى لتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي والوئام بين المجتمعات المختلفة، ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف، والعمل على تشجيع الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات؛ ليسود السلام بين الشعوب في عالم بلا إرهاب.// انتهى //06:00ت م0012