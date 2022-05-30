كاتمندو 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأكدت السلطات النيبالية اليوم تحطم طائرة الركاب التي كان على متنها 22 شخصًا.وأوضح الجيش النيبالي في بيان، أنه تم العثور على حطام الطائرة المفقودة على سفوح جبال الهيمالايا النيبالية، وذلك بعد يوم من فقدانها.وفي السياق ذاته، عثر رجال الإنقاذ على 14 جثة من موقع تحطم الطائرة، بينما ما تزال الجهود مستمرة في البحث عن بقية الركاب.// انتهى //09:27ت م0021