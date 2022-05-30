رام الله 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مسيرة المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، محذرًا من التبعات الخطيرة لتلك المسيرة وما تمثله من استفزازات لمشاعر الفلسطينيين واقتحامها لساحات المسجد الأقصى.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحمت مسيرة الأعلام البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقل 74 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس، واستهدفت قوات الاحتلال الصيادين والمزارعين بقطاع غزة.ونشرت صحف الاثنين إدانة وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مسيرة الأعلام، وما رافقها من اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل وحشية بحق عشرات الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في القدس بمن فيهم النساء والأطفال، واعتقال العشرات منهم.وأولت اهتمامًا بإدانة البرلمان العربي بشأن اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى، ورفع أعلام سلطات الاحتلال في ساحاته.وتطرقت صحف فلسطين إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قيام مئات المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى، تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مؤكدًا أن هذا التحرك يشكل انتهاكًا جديدًا للوضع القائم، كما يمثل استفزازًا كبيرًا للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن أن يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخرى.// انتهى //09:38ت م0022