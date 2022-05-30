إسلام آباد 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان تمسكها بموقفها الواضح اتجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لحل قضية فلسطين.واهتمت بتأكيد الجيش الباكستاني بأن باكستان تعتبر ثاني أكبر مسهم بقواتها في بعثات حفظ السلام في العالم، وهو دليل على أن باكستان تكون دائماً جزءاً من السلام والاستقرار حول العالم.وأخبرت صحف إسلام عن رفع مستوى التأهب الأمني في مختلف أنحاء باكستان وخاصة في المدن الكبرى تحسباً لوقوع أعمال إرهابية، وذلك تزامناً مع قرار إسلام آباد التعامل بحزم مع التنظيمات الإرهابية التي تقف خلف موجة الإرهاب الداخلي.// انتهى //09:50ت م0023