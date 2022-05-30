مكة المكرمة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساختتمت أمس فعاليات برنامج "قادة التعليم" لتأهيل وتطوير القيادات وبناء قيادات الصف الثاني للمرحلة الثالثة والرابعة والذي نفذته إدارتي تعليم مكة وجدة بالتعاون مع بيت الخبرة LEADX بجامعة الملك عبدالعزيز.وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للبرنامج العديد من ورش العمل منها "الصحة والقيادة" وورشة عمل "الشخصية الاحترافية", إلى جانب إبراز 22 مبادرة نوعية قدمها 120 قائدًا وقائدة من إدارتي تعليم مكة وجدة, ثم اختتمت الفقرات بتكريم المشاركين.وأوضح أمين إدارة تعليم مكّة بندر بن سعيد المعبدي أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير قيادات الصف الثاني لقيادة المؤسسات التعليمية بكل كفاءة وفاعلية، والمساهمة في تحقيق أحد برامج رؤية المملكة 2030 "برنامج تنمية القدرات البشرية", لافتًا النظر إلى أن البرنامج يسعى لتطوير الجدارات القيادية والخبرات الوظيفية لقيادات الصف الثاني وتفعيل دور القيادات الخبيرة في دعم التوجه نحو تمكين قيادات الصف الثاني مستقبلًا والاستفادة من المعارف الضمنية من خلال "إدارة المعرفة" لدى بعض القيادات الخبيرة لنقلها ومشاركتها مع القيادات المستقبلية.// انتهى //09:52ت م0024