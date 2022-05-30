الرباط 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمام وزارة الصحة المغربية بالحالة الصحية في البلاد، تخوفًا من انتكاسة وبائية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بـ(كوفيد-19).وألقت الضوء على نتائج القمّتين الاستثنائيتين اللتين عقدهما الاتحاد الأفريقي بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حول "الأزمات الإنسانية في أفريقيا" و"الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية".وتناقلت تنديد الخارجية الفلسطينية، بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ومطالبتها المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته تجاه القدس.وتطرقت صحف الرباط إلى ما نتج عن الأمطار الغزيرة التي يشهدها شمال شرق البرازيل منذ الثلاثاء الماضي، بمقتل 44 شخصاً على الأقل، وفقدان أكثر من 50 آخرين.// انتهى //09:53ت م0025