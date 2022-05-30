الباحة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة 5532 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 24 منشأة تجارية، وتحرير 79 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.// انتهى //10:29ت م0027