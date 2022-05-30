القاهرة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة، للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فيها.وتناولت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على هامش زيارته للإمارات؛ لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، أهمية العمل العربي المشترك الذي تجسد في توقيع وثيقة التعاون الثلاثي بين هذه الدول.وأشارت صحف الاثنين إلى بيان القوات المسلحة المصرية الذي أكد اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وقد تم محاصرتها ومداهمتها، مشيرًا إلى مصرع 10 عناصر إرهابية إثر تبادل لإطلاق النار، والقبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب.وتطرقت إلى القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.واهتمت صحف القاهرة باقتحام جماعات من المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، وتحذير الخارجية المصرية من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في وقت أكدت الجامعة العربية أن هذا التحرك يشكل انتهاكًا جديدًا للوضع القائم.// انتهى //10:48ت م0029