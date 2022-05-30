الدمام 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أمس بمقر فرع الوزارة بالدمام مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عبدالعزيز اليوسف، ومساعده محمد القحطاني .واستعرض اليوسف خلال اللقاء أبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والإستراتيجيات والخدمات المساندة التي يقدمها للقطاعات الحكومية والأهلية، مؤكدًا الحرص على تطوير أداء الصندوق لتحقيق الأهداف .من جانبه نوه المهندس المطيري بأهمية التعاون بين فرع الوزارة والصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة، داعيًا الصندوق للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها الفرع للمستفيدين.// انتهى //11:00ت م0031