جدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسبدأت منشآت التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة, إجراء الامتحانات النهائية للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ وسط استعدادات مكثفة في المنشآت التدريبية, حيث خُصّص الأسبوع الحالي للاختبارات العملية, فيما تنطلق الأسبوع القادم الاختبارات النظرية.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني, أن عدد المتدربين والمتدربات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ عددهم 37249 متدرباً ومتدربة يمثلون 149 تخصصاً تقنياً ومهنياً في 27 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية واتصالات، ورقمية ومعاهد صناعية، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تزخر بما يقارب من 1741 عضو هيئة تدريب يقودون العملية التدريبية بتميز.// انتهى //11:01ت م0032