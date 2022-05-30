الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسواصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة جهودها الحثيثة لتطوير شبكات الطرق الحضرية وخدماتها وفق أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في مختلف المواقع، وذلك ضمن إسهامتها الفاعلة في مستهدفات برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، حيث بلغ إجمالي ما تم إنجازه لعام 2021 من أطوال الطرق المعبدة (6072) كيلومتراً طولياً، بنسبة نمو 3.3% عن عام 2020، حيث بلغ طول الطرق المسفلتة والمشجرة والمنارة المنجزة (1535) كيلومتراً طولياً، والطرق المسفلتة فقط (4537) كيلومتراً طولياً، كما بلغ إجمالي ما تم إنجازه من أعمدة الإنارة بأنواعها 124.9 ألف عمود إنارة، بنمو 5.2% خلال الفترة نفسها تضمنت (32.417) عمود إنارة هالوجين، و(89.828) عمود ليد، و(2664) عمود طاقة شمسية، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير الوزارة عن منجزات عام 2021.وحرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الحفاظ على الأصول البلدية وذلك من خلال صيانتها، حيث بلغت مساحة الشوارع التي تمت صيانتها خلال العام الماضي (29.400.297) م2. كما بلغت مساحة الأرصفة التي تمت صيانتها (2.102.509) م2، فضلاً عن صيانة ما يزيد عن 935 ألف عمود إنارة، فيما بلغ عدد الأعمدة التي تم إحلال إنارتها إلى تقنية LED (477.683) عموداً أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق وتوفير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ذلك قامت الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات الفرعية بإعادة هندسة (10.626) موقف مركبات في الطرق القائمة، وأنجزت الأمانات والبلديات الفرعية خلال العام الماضي، (18) جسراً ليرتفع إجمالي عدد الجسور في المملكة إلى (488) جسراً و(25) كبري مشاة ليصل عددها (296) كبري مشاة، كما انتهت من تنفيذ نفقين لتيسير انسيابية الحركة المرورية، ليصل إجمالي عدد الأنفاق المنجزة (152) نفقاً.وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتنفيذ منظومة من شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول حتى نهاية 2021 أكثر من 7200 كيلومتراً طولياً، في حين بلغ إجمالي المنجز لعام 2021 من أطوال تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بنوعيها الرئيسي والفرعي قرابة 592 كيلومتراً طولياً على مستوى أمانات المملكة بنسبة ارتفاع 3.8% عن عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد الحوائط الاستنادية في الفترة ذاتها 5888 حائطاً استنادياً، بينما تم خلال هذا العام إنجاز (575) حائطاً استنادياً لدرء أخطار السيول بنسبة ارتفاع 67.1% عن العام السابق.يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شهدت خلال العام الماضي 2021 حراكاً كبيراً لتطوير قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية وبرامجها الخدمية، حيث أطلقت الوزارة برنامجاً لتطوير البنية التحتية للمدن يتضمن 26 مبادرة تختص بمعالجة تحديات قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية وذلك للإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.// انتهى //11:03ت م0033