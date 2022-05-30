مكة المكرمة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، غدًا ندوة " الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما " التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في المسجد الحرام.ويشارك في الندوة أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات بالمملكة.وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إقامة الندوة يجسّد اهتمام القيادة -أعزها الله- بقاصدي الحرمين الشريفين وإثراء تجاربهم وعلومهم ومعارفهم، وتأتي امتدادًا لما يقدم فيهما من جهود وخدمات مباركة لإيصال الرسالة السامية للحرمين على أكمل وجه، منوهًا برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي أولى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما جل اهتماماته وفق توجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله-.وقال: "إن الجهود المبذولة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تمثل أهم عوامل نجاح وتميز ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"، كونها المرجعية المعتمدة في تحقيق المنهج الصحيح للفتوى خصوصًا في الحرمين الشريفين، ولإرساء أسس قويمة للفتوى، بما يسهم بإذن الله في التيسير على الحجاج والمعتمرين".وأشار إلى أن مشاركة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح الفوزان، في الندوة تأكيد على أهمية الفتوى في الحرمين الشريفين لما لهما من مكانة علمية في الفتوى وتأصيلها.وسيرأس الجلسة الأولى والتي تأتي بإشراف من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وتأتي بعنوان (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها ) ومقررها مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وسيتحدث كل من معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، عن أثر الفتوى في الحرمين الشريفين في التيسير على قاصديهما ، تطبيقات على مسائل مستجدة في الحرمين، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عن ضوابط تغير الفتوى تطبيقات على مسائل مستجدة في الحرمين الشريفين، ومعالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور ماجد بن سعد الماجد وسيتحدث عن منهج فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه في الحرمين.وسيرأس الجلسة الثانية معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومقررها مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري والتي سيتحدث فيها كل من عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عن تغير الفتوى، حقيقته وأسبابه، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور غالب بن محمد الحامضي، عن الفتوى في العصر الرقمي، وأثر التقنية في تعزيزها وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عن الفتوى والتقنية التكامل والترابط.// انتهى //11:27ت م0034