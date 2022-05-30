أبوظبي 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بشدة اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى بحماية من القوات الإسرائيلية.وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان لها- موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.ودعت الإمارات السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان، مؤكدة أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.وشددت على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //12:41ت م0047