صبيا 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستعرض هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان أشجار الصندل كأحدث تجاربها الزراعية الناجحة، أمام زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022، المُقام حاليًا بحديقة الملك فهد في جادة صبيا.وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، أن الهيئة وزعت مجانًا أكثر من 1,200,000 شتلة لأكثر من 19 صنفًا زراعيًا ذا جودة عالية، فيما تواصل الهيئة سعيها لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، مشيرًا إلى أن زراعة أشجار الصندل تمت بمشاركة فريق بحثي متخصص من هيئة التطوير وبالشراكة مع جامعتي جازان والملك عبدالعزيز بجدة، حيث تم جلب البذور من موطنها الأصلي في ماليزيا والهند وزراعتها.وأضاف أنه تم التوسع في تجربة زراعة أشجار الصندل، من خلال زراعة نحو 1200 شجرة بعدد من المزارع في مختلف محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، حيث يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، ويجري العمل حاليًا للتوسع في التجربة والعمل على الإكثار من زراعة الصندل.// انتهى //12:50ت م0048