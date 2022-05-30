القدس المحتلة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، غداة اقتحام واسع للمسجد الأقصى شارك فيه نحو 1700 مستوطن، سبق مسيرة الأعلام التهويدية لمناسبة ما يسميه الاحتلال ومستوطنوه يوم "توحيد القدس".ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة، وصولاً إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.// انتهى //12:50ت م0049