الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للأمير سعود بن عبدالرحمن على الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد له فيما يخدم الدين والملك والوطن.من جانبه قدم سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على مشاعره، آملاً أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.// انتهى //12:52ت م0050