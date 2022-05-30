السيح 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد غدٍ، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من طلاب جامعة الأمير سطام للعام الجامعي 1443هـ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأعرب رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لحفل تخريج طلاب الجامعة، ومشاركة أبنائه الطلاب فرحة تخرجهم في يوم حصادهم العلمي، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التعليم الجامعي.وبين الدكتور الطلحي، أن الجامعة ووفق رؤيتها ورسالتها تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لدى الطلاب، وصقل شخصياتهم العلمية والعملية بما يكفل لهم الإبداع والابتكار، ليسهموا في مسيرة تطوير وبناء البلاد من خلال التحاقهم بسوق العمل وجعلهم شركاء في نماء الوطن وازدهاره.// انتهى //13:00ت م0051