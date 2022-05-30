سياسي / رئيس مجلس الوزراء القطري يلتقي بالمستشار الخاص للرئيس الإيفواري
الاثنين 1443/10/29 هـ الموافق 2022/05/30 م واس
الدوحة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واس
التقى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدولة قطر اليوم، بالمستشار الخاص لرئيس جمهورية كوت ديفوار،علي كوليبالي، الذي يزور الدوحة حالياً.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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