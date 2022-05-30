الدوحة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدولة قطر اليوم، بالمستشار الخاص لرئيس جمهورية كوت ديفوار،علي كوليبالي، الذي يزور الدوحة حالياً.واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:02ت م0052