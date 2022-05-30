الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء أبرز إنجازاتها خلال دورتها الأولى، وتقرير الأداء الإستراتيجي لمشاريع وأعمال اللجنة للربع الأول من العام الحالي 2022م، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالرياض.جاء ذلك خلال اجتماعها الأول في دورتها الثانية الذي عُقد يوم الأربعاء 24 شوال 1443هـ الموافق 25 مايو 2022م، برئاسة معالي رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وأمين عام اللجنة الدكتور ماجد بن مقبل الخلف.واستعرضت أمانة اللجنة خلال الاجتماع أبرز الأعمال المنجزة خلال الدورة الأولى ومنها دراسة استطلاعية لقياس مدى انتشار حساسية الطعام في المملكة وأبرز التحديات التي تواجه المصابين بها، ومـراجعة وتحـليل محتـوى تطبيقات تحليل الاستهلاك الغذائي للأفراد.كما أصدرت عددًا من النماذج والأدلة الإرشادية والبيانات منها نموذج "التصنيف الغذائي في المملكة" بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة غذائية أعلى، و"الدليل الإرشادي لاستهلاك الكافيين" للتوعية حول العادات الغذائية الخاطئة المُصاحِبة لاستهلاكه والبدائل الصحية لها، ودليل "الطبق الصحي السعودي" للمساعدة في اختيار غذاء متوازن ومتكامل، إضافة إلى بيان علمي يوثق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتقليل آثاره السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والدراسات والاستبانات التي تصب في مصلحة المجتمع.يذكر أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة؛ لبناء مجتمع صحي وذلك بتقديم توصياتها والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وأُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (144) بتاريخ 5 /3/ 1440 هـ.وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من جهات حكومية واستشاريين في مجال التغذية إضافةً إلى ممثلين من القطاع الخاص، يعملون على تقديم التوصيات والآراء العلمية في مجال التغذية بهدف تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.// انتهى //13:08ت م0053