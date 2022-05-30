الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية, رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمد ولد مرابط، الذي يزور المملكة حاليًا.وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين.من جانبه ثمن المفتى العام لموريتانيا، جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //13:09ت م0054