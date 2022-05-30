أبها 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسكشفت صحة عسير إحصائية عدد إجمالي المستفيدين من مبادرات التطوع الصحي البالغ عددهم 365065 مستفيداً, خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى مايو الجاري 2022 م.وأوضحت أن مبادرات التطوع الصحي نفّذت (267) مبادرة تطوعية بمشاركة (2283) متطوعاً ومتطوعة، وبإجمالي عدد ساعات بلغت (199223) ساعة تطوعية ميدانية، حيث شملت المبادرات التطوعية العديد من المهام والأعمال في مجال الخدمات العلاجيه والوقائية الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.وأبانت أن مجالات الفرص التطوعية تنوعت في المجال الاحترافي المتخصص والنوعي ومنها دعم مركز للقاحات وعيادات تطمن وبرامج مستشفى إرادة والصحة النفسية وبرامج المدن الصحية وبرامج تجربة المريض، إضافة إلى تفعيل عددا من المبادرات ومنها إعرف ارقامك وبرنامج NVR الوطني وبرنامج وازن وبرنامج الطب الاتصالي كذلك تقنية المعلومات وإحصاء وعلوم البيانات.// انتهى //13:10ت م0055