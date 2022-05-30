الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسموّل صندوق الوقف الصحي بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية من خلال برنامج المنح (5) جمعيات صحية أهلية في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الصحية لأكثر من (2900) مستفيد في أنحاء المملكة من خلال (6) مشاريع متنوعة.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري أن الصندوق يحرص على تبني المبادرات النوعية التي تُسهم في تقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا في كافة أنحاء المملكة، مبينًا أن الجمعيات التي شملها المنح هي: جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمبلغ (1,471,000) ريال لتمويل مشروع تقديم الخدمة العلاجية المناسبة (عمليات – أدوية – أجهزة طبية) لأصحاب الأمراض المزمنة من المرضى المحتاجين بمكة المكرمة والبالغ عددهم (1095) مستفيدًا، ومشروع توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بمنطقة مكة المكرمة لعدد (396) مستفيدًا، وجمعية مرضى الكلى بحائل بمبلغ (360,552) ريالًا لتنفيذ مشروع الغسيل الكلوي للمرضى محدودي الدخل من خلال دعم تكلفة إجراء جلسات الغسيل الكلوي بعدد (664) جلسة، بالإضافة إلى جمعية عيوني الصحية بمبلغ (740,600) ريال لتمويل تنفيذ عمليات إزالة الماء الأبيض لعدد (200) مستفيد، وجمعية الوفاء الصحية بمبلغ (110,000) ريال لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بمحافظة المجمعة لخدمة (103) مستفيدين، والجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بمبلغ (775,000) ريال لتمويل علاج أمراض العيون ومكافحة العمى لعدد (480) مستفيدًا بمكة المكرمة.وبين الدكتور الحيدري أن الصندوق يسعى من خلال هذه المبادرات إلى الإسهام في تمكين الجمعيات الصحية الأهلية لتقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا، منطلقًا من مرتكزاته الأساسية المعتمدة على سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع .// انتهى //13:13ت م0056