الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة.وقعت مذكرة التفاهم، على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المقام في مدينة الرياض، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت، حيث تم التوقيع من قبل الرئيس التنفيذي للمركز خالد العبد القادر، ونائب رئيس معادن للأمن الصناعي والسلامة والاستدامة المهندس حمد الرشيدي.وقال الرئيس التنفيذي لـ "معادن": "تؤكد مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ بالاستثمار في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين مدى وجوّدة الغطاء النباتي في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، ونتخذ هذه الخطوة لتجسيد نموذج محتذى به في جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية بالمملكة، ونهدف لمستقبل واعد لمجتمعاتنا".وبموجب المذكرة، سيتم بحث فرص وسُبل التعاون والتكامل بين الطرفين لتحقيق الطموحات المشتركة بشأن تنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، ودعم التنوع الأحيائي من خلال زراعة 20 مليون شجرة بحلول عام 2040 وريّها باستخدام مصادر المياه المتجددة.وفي هذا الإطار، سيتم تشكيل فريق للمشروع ليتولى إعداد نطاق العمل، ودراسة المواقع المستهدفة للتشجير في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب البحث في مصادر المياه المتجددة.وتشكل هذه الشراكة امتداداً لجهود "معادن" المتواصلة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، حيث زرعت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 3 ملايين شجرة في مساحة تجاوزت 9 ملايين متر مكعب ضمن مبادرة "تشجير وادي المرا".// انتهى //13:15ت م0057