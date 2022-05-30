نجران 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله، كما بارك سموه تكليف عمر بن محمد النعمي، مديراً عاماً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.وأعرب سموه عن شكره للدوسري، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وهنأ النعمي على الثقة بتكليفه، متمنياً للجميع التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جهته، عبّر الدوسري عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة تكليفه، فيما أكد النعيمي عزمه لمواصلة العمل وبذل قصارى الجهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.// انتهى //13:16ت م0058