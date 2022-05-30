الدمام 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 3560 متراً مكعباً من الأنقاض و19884 طناً من المخلفات والأوراق والحشائش الضارة من محافظة رأس تنورة، وذلك استمراراً لحملتها في رفع الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة المتنوعة مثل مخلفات البناء والمخلفات المنزلية والمجهولة المصدر.وتهدف الحملة إلى تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين بالمحافظة عن النظافة بشكل عام وعلى تقديم الخدمات المختلفة للمحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، إضافة إلى القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض.وأكدت الأمانة استمرار حملاتها لتحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية عبر مركز 940.// انتهى //13:17ت م0060