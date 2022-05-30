جدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، أمس, المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا ناصرُ باكو أريفاري.ونقل المبعوث الخاص تحيات وتهاني معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى الرئيس الغامبي بمناسبة إعادة انتخابه، مشيدًا بالجهود التي تبذلها حكومته من أجل تحقيق التنمية والسلام والاستقرار بالبلاد.وكان اللقاء فرصة لاستعراض التحديات المتعددة التي تواجه منطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالانتقال السياسي في جمهورية مالي وبوركينا فاسو وجمهورية غينيا، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتعاون وتشجيع الحوار من أجل إيجاد حلول مقبولة لهذه القضايا.// انتهى //13:18ت م0061