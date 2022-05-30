الدمام 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال أسبوع 195 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية بمحافظة النعيرية، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، وإنذار ومخالفة 42 منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف 500 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة بإحدى المنشآت.وتمثلت المخالفات في سوء مستوى النظافة العامة، ووجود أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزينها في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوثها وفسادها.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات البلدية والمعايير والضوابط الصحية وقواعد النظافة العامة؛ لضمان الصحة والسلامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر مركز البلاغات 940 .// انتهى //13:56ت م0079