عرعر 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة في الإمارة اليوم، اجتماع المجلس في جلسته الثانية بدورته الثانية للفترة السابعة للعام 1443 - 1444 هـ.وفي مستهل الجلسة أكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية أعمال لجان المجلس المختلفة ودورها في التعاطي مع القضايا ذات الأولوية في مجال اختصاصها للنهوض بمهامها على أكمل وجه, مشيراً إلى دور المجلس المنشود في تنمية المنطقة بالمزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية، والإسهام في رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة وتحديد نقاط القوة والضعف, إضافةً إلى تحديد الأولويات والاحتياجات.وقال سموه :" من المهم أن تنطلق أعمال جميع اللجان في المجلس بتجانس وبأعلى درجات التنسيق والتكامل وبأفكار ومشاريع تتسم بالارتباط بأهداف الرؤية واحتياجات المنطقة وميزاتها النسبية، وأن تتسم بالفاعلية في المسار، والكفاءة في استخدام الموارد، والأثر الإيجابي لا سيما وأن اللجان بعناوينها العريضة لجنة التعليم والثقافة والشباب، ولجنة الخدمات الصحية، ولجنة الخدمات ومتابعة المشاريع، ولجنة التنمية الاقتصادية والموارد والاستثمار، ولجنة الأسرة والمجتمع ولجنة المسؤولية الاجتماعية البيئية، تلامس أهم القضايا وأكبر التحديات".ودعا سموه جميع الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس وبذل الجهد والتنسيق والعمل الجماعي المخلص وإبداء الآراء والمقترحات ضمن جدول الأعمال، لإنجاز المهام ومتابعة تنفيذ مشاريع المنطقة التنموية بدقة أكثر وبفاعلية أكبر ودون أي تهاون مهما كانت الأسباب, لافتاً الانتباه إلى أهمية إسهام المجلس في دفع عجلة التنمية بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في ظل دعم قيادتنا الكريمة والحكيمة التي جعلت الإنسان محور اهتمامها وسابقت الزمن لينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار وأسباب السلامة ووفرة أسباب الحياة الكريمة الآمنة.وناقش الاجتماع جدول الأعمال المتضمن اطلاع المجلس على تقارير اجتماعات لجان التعليم والثقافة والشباب، ولجنة الخدمات الصحية، ولجنة الخدمات ومتابعة المشاريع، ولجنة التنمية الاقتصادية والموارد والاستثمار، ولجنة الأسرة والمجتمع ولجنة المسؤولية الاجتماعية البيئية, وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة, كما ناقش المجلس تطوير سوق الماشية بمدينة عرعر، ومشروع الربط الكهربائي للمنطقة مع المنطقة الشرقية من خلال محافظة رفحاء.واستعرض الاجتماع مبادرة الأسرة بناء واستقرار، التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بعرعر "ألفة"، وعدد من الجهات الحكومية. وتستهدف المبادرة التعريف بنظام الحماية الأسرية، ونشر الوعي بأهمية دور الأسرة.// انتهى //13:59ت م0080