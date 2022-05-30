حائل 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسعالجت أمانة منطقة حائل وبلدياتها 500 بلاغ خلال العام الميلادي الجاري، تتعلق بالتشوه البصري في إزالة السيارات التالفة بمدينة حائل وضواحيها، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضاري.وأكدت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات (940).// انتهى //13:59ت م0081