الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني في اليمن، ومناقشة السبل الكفيلة بالتصدي لجائحة كورونا (كوفيد – 19) وتقليل مخاطرها الصحية على الدول ذات الاحتياج.بدورها أشادت مارتينا سترنوج بالأعمال الإنسانية الجليلة التي ينهض بها المركز، منوهة بالشراكة المثمرة بين المركز والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).// انتهى //14:16ت م0082