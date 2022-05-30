الحديدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًا و 900 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4.200 فرد .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى//14:17ت م0083