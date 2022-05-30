الدمام 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم ، مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة زياد بن حسن الهديب بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.وأشاد سموه بما تقوم به الهيئة من جهود في مجال اختصاصها، سائلًا الله له التوفيق في مهام عمله.//انتهى//14:21ت م0085