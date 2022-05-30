الدمام 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء الهمل؛ وأعضاء ولاعبي الفريق ؛ بمناسبة تحقيق النادي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.وهنأ سموه، اللاعبين بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة وأنديتها الرياضية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية، ودعم المواهب الشابة واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة أيدها الله، لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية.فيما نوه رئيس نادي الخليج بدعم سمو أمير الشرقية للنادي ؛ الذي كان له أثر البالغ في تميزه .// انتهى//14:23ت م0087