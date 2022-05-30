الباحة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، افتتح وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، اليوم، البرنامج التدريبي المركزي للسلامة المرورية الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم، بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة يمثلون (47) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بفندق المنتزه ببلجرشي.وتجول الجميع في المعرض المصاحب مستمعين إلى شرح عن المعرض الذي يتضمن مشاركة 8 جهات ذات علاقة مباشرة بالبرنامج، ودورها في تحقق السلامة المرورية .ويستمر البرنامج ثلاثة أيام بهدف تحقيق غرس ثقافة ومفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة في نفوس الطلبة، فيما يتضمن البرنامج التدريبي العديد من الدورات وورش العمل للمرشحين والمرشحات من جميع إدارات التعليم في المملكة في مرحلته الأولى على أن يمتد الأثر التدريبي للمعلمين والمعلمات ليصبحوا ميسرين للسلامة المرورية في مدارسهم في المراحل الأخرى من البرنامج .// انتهى //14:24ت م0088