الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" حسين بن يحيى الحربي اليوم، رئيس محكمة التنفيذ بإمارة دبي القاضي خالد عبيد المنصوري، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث الآليات المتبعة في مجال التصفيات بهدف تحقيق التكامل مع المنظومة العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.كما تناول اللقاء تقديم عرض مرئي عن أعمال مركز "إنفاذ" ومنجزاته، إضافة إلى التعريف بنموذج العمل المطوّر لآلية إسناد الأعمال إلى مزودي الخدمة؛ بما يعزز جودة الأداء وتسريع التصفيات وبالتالي تحقيق رضا المستفيدين لضمان تحقيق مستهدفات المركز الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030.يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لرفع الأداء الحكومي وتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في سبيل تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين.// انتهى //14:24ت م0089