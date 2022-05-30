عدن 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسبوع الماضي في محافظة عدن، برنامجاً تدريبياً في مجال القطاع السمكي، يستهدف المستفيدات من مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.وتضمن البرنامج دورة تدريبية في الإكسسوارات الصدفية والأعمال الحرفية، ودورة في تجفيف وتمليح الأسماك، ودورة في صناعة شباك الصيد.وعبّرت المستفيدات عن سعادتهن مما اكتسبن من معارف ومهارات من خلال البرنامج التدريبي، مؤكدات أنها ستسهم في تعزيز مصادر الدخل لديهن وتحسين سبل العيش لهن ولأسرهن، كما أعربن عن شكرهن الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على عنايتها ورعايتها الإنسانية للمرأة اليمنية وكل فئات الشعب اليمني.ويأتي ذلك ضمن جهود المركز في تمكين وحماية النساء النازحات والمستضعفات والمتضررات في اليمن، وتوفير الأدوات التي تمكّنهن من إيجاد فرص مدرة للدخل، وتعزيز دور المرأة في المجتمع اليمني .// انتهى //14:30ت م0090