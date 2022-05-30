عدن 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور محمد سعيد الزعوري في محافظة عدن أمس الأول، بفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الوضع الإغاثي والإنساني في اليمن، والمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة في جميع القطاعات، وأشاد الزعوري بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في المجالات كافة، مثمنًا جهود المملكة بوصفها أكبر الدول المانحة للجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن مشاريع المركز المتعددة أسهمت في تحسين الوضع الإنساني للفئات المحتاجة ووصلت إلى كل المحافظات.من جانبه قدم وفد مركز الملك سلمان للإغاثة شرحًا عن المشاريع التي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات، معبرًا عن شكره وتقديره للوزارة على تعاونها المستمر، مشيدًا بمستوى الشراكة والتنسيق المشترك بين الجانبين.وفي ختام اللقاء منح الوزير الزعوري درع الوزارة لفريق مركز الملك سلمان للإغاثة تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم الشعب اليمني.// انتهى //14:37ت م0091