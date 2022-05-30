الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسيشارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، وعدد من مسؤولي الديوان، في الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الآسوساي"، الذي سيعقد عن بُعد غداً.ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذا الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من أهمها تقرير الأمانة العامة للمنظمة متضمن البيانات المالية للعام المالي 2021م، وإعداد الموازنة التقديرية للفترة (2023 - 2025م)، وتقرير عن الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة (2022 - 2027م)، ونشاطات المنظمة في مجال تنمية القدرات، ونتائج أعمال مجموعة عمل الآسوساي للرقابة البيئية، إضافةً إلى مناقشة عدد من التقارير الأخرى التي تتعلق بعمل المنظمة.يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة "الآسوساي" حتى عام 2024م، ويشارك في عضوية لجنة التدريب ومجموعة البحث العلمي ومجموعة الرقابة البيئية بالمنظمة.// انتهى //14:38ت م0092