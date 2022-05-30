الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض توقيع اتفاقية المسؤولية الاجتماعية بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية وجامعة شقراء ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة بقاعة الاجتماعات بقصر الحكم.وتضمنت الاتفاقية عمل دراسات مسحية ودعم حاضنة الرياض المتنقلة للأعمال ووحدة استشارية تنموية تدعم اللجان التنموية في مجلس المنطقة وتوفير مقر للجان شؤون الأسرة في المحافظات التابعة للنطاق الجغرافي لجامعة شقراء وتنظيم ملتقى للأسرة.ووقع الاتفاقيات نيابة عن صاحبة السمو الأمير نورة بنت محمد بن سعود رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة عضو اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بالمجلس الدكتورة وفاء التويجري، ورئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، ورئيس لجنة شؤون الأسرة عضو مجلس المنطقة محمد الربيعة.كما استمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح عن أبرز الأعمال التي تم إنجازها وتقييمها في الشراكة بين الجامعة واللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة والجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالخدمة المجتمعية في محافظات المنطقة .// انتهى //14:38ت م0093