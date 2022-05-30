الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 218.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12907.17 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 436 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الصادرات، أمانة للتأمين، السعودي الفرنسي، أكوار باور، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، نماء للكيماويات، السعودي الألماني الصحية، إكسترا، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 6.55% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، أرامكو السعودية، الراجحي، الأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الأهلي، إس تي سي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 406.58 نقاط ليقفل عند مستوى 22808.86 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 404 آلاف سهم تقاسمتها 2150 صفقة.// انتهى //16:02ت م0118