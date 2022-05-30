الأحساء 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ملتقى التوظيف والتدريب 2022 بالكلية التقنية بالأحساء، الذي يستهدف توفير أكثر من 2500 وظيفية لمخرجات المنشآت التدريبية بالأحساء للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في 29 من كبرى الشركات في المنطقة.وأكد مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تأهيل وتدريب أبناء وبنات الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال حزمة من المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030م لتمكين الشباب والشابات وزيادة نسب توطين الوظائف.بعد ذلك ألقى محمد بن عبدالعزيز العفالق كلمة الشريك الرسمي للملتقى نوه خلالها أن الملتقى سيساعد الشركات في البحث عن كوادر وطنية مؤهلة للانضمام للعمل، وحديثي التخرج والباحثين عن العمل من أبناء الوطن على الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، والشركات بالحصول على طاقات بشرية وطنية مؤهلة .ثم كرّم سمو محافظ الأحساء الشركاء والرعاة، واللجنة المنظمة للملتقى، فيما تسلم درعاً تذكارياً من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهذه المناسبة.بعدها أطلق سموه أعمال الملتقى، وتجوّل على أركان الجهات المشاركة، واستمع لشرح عن عدد الفرص التي تم حصرها حيث بلغت 2536 فرصة وظيفية في 29 شركة، وبلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني 16112 مستفيدًا من الباحثين والباحثات عن عمل، والمتقدمين على الدورات التدريبية "عن بعد" المصاحبة للملتقى مثل مهارات الحاسب الآلي في سوق العمل، وكتابة السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وإدارة ضغوط العمل، والصحة والسلامة المهنية، وأخلاقيات العمل، والاستعداد للمقابلة الشخصية، ودورة الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال.// انتهى //16:05ت م0119