القاهرة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بنظيره البولندي أندريه دودا، الذي يزور القاهرة حاليا.وبحث الرئيسان تطورات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وتطورات ملف سد النهضة واستعدادات مصر لاستضافة قمة "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ" ( COP 27) في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.// انتهى //16:05ت م0120