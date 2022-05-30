أثينا 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح , في العاصمة اليونانية أثينا اليوم، بدولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان) كيرياكوس ميتسوتاكيس ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لليونان على رأس وفد من القطاعين الحكومي والخاص.وأكد الجانبان أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما فيها التعاون في الجانب الاستثماري والتجاري في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة والمشتركة بين البلدين.// انتهى //16:06ت م0121