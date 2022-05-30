جدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسشكلت الفرق الاستعراضية بعروضها المشوقة في مناطق موسم جدة المختلفة أيقونة جذب حققت أرقامًا قياسية في حضور الأسر والأطفال من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث حرصت إدارة الموسم على استقطاب التجارب العالمية لأول مرة لتحقيق التنوع وصناعة المرح والمغامرات في أجواء حماسية تفاعلية.فمن "جدة آرت بروميناد"، ومرورًا "بستي ووك" إلى "منطقة جدة التاريخية" ووصولًا إلى "حديقة الأمير ماجد" وانتهاءً بباقي المناطق التي حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ترسم الفرق الاستعراضية لوحة من لوحات جمال الموسم أضفت البهجة والسرور على محيا الزوار ودفعتهم للتسابق على التقاط الصور التذكارية مع الفرق العارضة.وتلفت الفرق العارضة الأنظار بأنواع مختلفة من الأزياء وبعروض فنية حية وبحركاتهم البهلوانية والموسيقى التفاعلية المصاحبة لعروضهم مما يجعل مناطق الفعاليات أشبه بكرنفال من الفرح والتشويق لدى الزوار.// انتهى //16:06ت م0122