عام / سمو أمير القصيم يرأس غدًا جلستي مجلس المنطقة
الاثنين 1443/10/29 هـ الموافق 2022/05/30 م واس
بريدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واس
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة غدا , جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثانية للمجلس للعام المالي 1443 / 1444هـ وذلك بمقر ديوان الإمارة في بريدة .
وأوضح أمين مجلس المنطقة إبراهيم بن صالح الصغيّر أن المجلس سيستعرض خلال الجلستين المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة للإدارات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 1444 / 1445هـ وتقارير لجان المجلس، إضافة لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
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