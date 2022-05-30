بريدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة غدا , جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثانية للمجلس للعام المالي 1443 / 1444هـ وذلك بمقر ديوان الإمارة في بريدة .وأوضح أمين مجلس المنطقة إبراهيم بن صالح الصغيّر أن المجلس سيستعرض خلال الجلستين المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة للإدارات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 1444 / 1445هـ وتقارير لجان المجلس، إضافة لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .// انتهى //16:11ت م0124