جدة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستحرص إدارة موسم جدة على تلبية رغبات مختلف الفئات العمرية للزوار والأسر في جميع مناطق الفعاليات وتحقيق الشمولية والتنوع في البرامج والعروض التي تناسب مختلف الأعمار.ويحظى كبار السن باهتمام خاص من القائمين على الموسم والمنظمين للفعاليات حيث وفرت لهم جميع سبل الراحة في مناطق الفعاليات من ممرات ومقاعد للجلوس وخدمات تتيح لهم الاستمتاع بالفعاليات والعروض بين أسرهم.وتستقبل مناطق الفعاليات يومياً العديد من كبار السن للاستمتاع بالسير على شاطى البحر في جدة آرت بروميناد، ومشاهدة العروض المتنوعة في حديقة الأمير ماجد التي أتاحت لهم الاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية، وفي منطقة جدة بيير استوقفت فعالية "بيت ستي" العديد من كبار السن بذكريات الزمن الجميل والترفيه البسيط في تلك المرحلة وما احتوته من ألعاب قديمة متنوعة.وحظيت فعاليات "جدة التاريخية" بإقبال واسع حيث أعادت مباني المنطقة التاريخية شريط الذكريات للزوار وزادت من روعة الحدث الفعاليات المصاحبة في المنطقة.// انتهى //16:12ت م0126