الرياض29 شوال 1443 هـ الموافق30 مايو 2022 م واسشهد المنتدى والمعرض الدولي لتقنيات التشجير المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض , مشاركات لعدة جمعيات حديثة، متخصصة بالمحافظة على بعض أنواع النباتات التي تتميز بها المملكة، يجمعها هدف واحد وهو حماية البيئة.فقد عرضت "جمعية السدر التعاونية " نماذج لمراحل نمو نبات السدر والتي تمر بمرحلة "النبق" تليها مرحلة "تكسير البذور" لخروج النواة الداخلية وأخيرا أوراق السدر، وهي شجرة مثمرة وظلالها ممتدة، إضافة إلى التعريف بالجمعية ونشاطاتها للزوار.وأوضحت الجمعية أنها تعمل على إطلاق مبادرة " ازرعني" حيث تهتم في توفير الشتلات ومتابعتها والعناية بها من خلال تطبيق إلكتروني، يقدم خدمة الاعتناء بالنبات في أي مكان تواجدت به عند مشاركتهم الموقع، وهذي المبادرة ستساهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.وشاركت جمعية "حماية البيئة بحفر الباطن " الزوار بعرض تجاربهم السابقة في إعادة تأهيل المواقع المتضررة والتي تعرضت إلى التصحر والأساليب الناجحة التي تم تطبيقها.فيما وثقت "جمعية الصمان" من خلال مشاركتها بعض النباتات المهددة بالإنقراض، ودور الجمعية في المحافظة عليها مثل شجر الروثة/ عجرم/ الخريط.وهدفت جمعية (المحافظة على الأشجار والمتنزهات) بمحافظة الدوادمي من خلال مشاركتها إلى التوعية بضرورة المحافظة على الأشجار المهددة بالانقراض والعناية بها. لحماية البيئة وزيادة الغطاء النباتي، والحد من الاحتطاب.وعرضت الجمعية في جناحها نماذج من البذور النادرة، وبعض الأشجار المهددة بالانقراض مثل ( الطلح، والسدر، الغضا، الرمث) وتثقيف الزوار عن أنواعها وطريقة المحافظة عليها.// انتهى //16:13ت م0127